Черноморец
мин
-
Есиков
Павел Есиков
57
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
90
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
13'
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Балов
Рустам Балов
60
-
Суродин
Руслан Суродин
71
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
Запасные
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Миносян
Артур Миносян
-
Окорочков
Валентин Окорочков
Динамо
мин
-
Корнилов
Лев Корнилов
46
-
Герус
Роман Герус
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Димидко
Александр Димидко
69
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
39
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
55
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
Запасные
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Темников
Иван Темников
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин