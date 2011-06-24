Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
70
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
31'
82
-
Бочков
Андрей Бочков
54
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
21'
65
Запасные
-
Печенкин
Павел Печенкин
-
Данцев
Александр Данцев
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
СКА-Хабаровск
мин
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
40
-
Семенов
Алексей Семенов
63
-
Купчин
Антон Купчин
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
38
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
56
Запасные
-
Бырлов
Игорь Бырлов
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Киселев
Антон Киселев
-
Голяткин
Сергей Голяткин