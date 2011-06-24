Оренбург
мин
-
Гаглоев
Александр Гаглоев
46
-
Баранов
Алексей Баранов
90
-
Дымов
Сергей Дымов
90
-
Смыслов
Антон Смыслов
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
58
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Низовцев
Константин Низовцев
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Олейник
Александр Олейник
46
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
46
Запасные
-
Парняков
Владимир Парняков
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Малых
Андрей Малых
Луч
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
63
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Свежов
Виктор Свежов
74
-
Славнов
Роман Славнов
90
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Газинский
Юрий Газинский
-
Алхазов
Александр Алхазов