Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
46
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
59
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Гуженда
Петр Гуженда
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
46
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
84
Запасные
-
Катульский
Алексей Катульский
-
Ндри
Алли Ндри
-
Григорян
Роман Григорян
-
Архипов
Антон Архипов
Оренбург
мин
-
Баранов
Алексей Баранов
90
-
Смыслов
Антон Смыслов
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Жданкин
Никита Жданкин
76
-
Малых
Андрей Малых
36'
81
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Низовцев
Константин Низовцев
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Олейник
Александр Олейник
81
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
63
Запасные
-
Гаглоев
Александр Гаглоев
-
Дымов
Сергей Дымов
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко