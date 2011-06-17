Динамо
мин
-
Корнилов
Лев Корнилов
63
-
Герус
Роман Герус
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Димидко
Александр Димидко
68
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
81
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
71
Запасные
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Темников
Иван Темников
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
Урал
мин
-
Печенкин
Павел Печенкин
90
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
58
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
46
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
87
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
31
-
Семакин
Максим Семакин
90
Запасные
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Сикимич
Предраг Сикимич