Енисей
мин
-
Гончаров
Станислав Гончаров
46
-
Ковалев
Александр Ковалев
90
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
74
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
59
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
90
Запасные
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
-
Сурнев
Роман Сурнев
Черноморец
мин
-
Абрамов
Алексей Абрамов
72
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
68'
90
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Суродин
Руслан Суродин
68
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
57
Запасные
-
Есиков
Павел Есиков
-
Балов
Рустам Балов
-
Окорочков
Валентин Окорочков