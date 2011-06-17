Торпедо
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
46
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Макиев
Валерий Макиев
58
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Семенов
Иван Семенов
90
-
Малышев
Валерий Малышев
90
-
Делькин
Артем Делькин
53
Запасные
-
Дубровин
Сергей Дубровин
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
-
Зимарев
Максим Зимарев
-
Втюрин
Павел Втюрин
Факел
мин
-
Бураков
Александр Бураков
90
-
Рустан
Дэнис Рустан
78
-
Кудряшов
Александр Кудряшов
90
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Еремеев
Владимир Еремеев
46
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
84
-
Козлов
Андрей Козлов
46
Запасные
-
Янкаускас
Эдгарас Янкаускас
-
Челебадзе
Георгий Челебадзе
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Аброскин
Александр Аброскин