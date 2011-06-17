Мордовия
мин
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Будников
Максим Будников
77
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Рогов
Максим Рогов
74
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
85
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
46'
69
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
6'
90
Запасные
-
Микадзе
Георгий Микадзе
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Дорохин
Павел Дорохин
Торпедо
мин
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
54
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
50
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Намашко
Александр Намашко
90
-
Рылов
Артур Рылов
77
-
Положани
Артим Положани
90
Запасные
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Большаков
Денис Большаков
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
-
Еркин
Александр Еркин