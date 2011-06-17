КАМАЗ
мин
-
Мустафин
Рифат Мустафин
65
-
Гараев
Марат Гараев
71
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Бреев
Сергей Бреев
82
-
Друзин
Алексей Друзин
46
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Сердюков
Сергей Сердюков
Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Резников
Станислав Резников
75
-
Завалий
Иван Завалий
84
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Майкич
Даниель Майкич
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
62
-
Романович
Анатолий Романович
24
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
90
Запасные
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Терехов
Сергей Терехов
-
Алундерис
Видас Алундерис