СКА-Хабаровск
мин
-
Андроник
Валерий Андроник
76
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Купчин
Антон Купчин
90
-
Балан
Даниэль Балан
82
-
Мурнин
Андрей Мурнин
45'
71
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
79
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Трусевич
Максим Трусевич
Волгарь
мин
-
Першин
Артем Першин
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
78
-
Печник
Андрей Печник
66
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
35
Запасные
-
Волков
Максим Волков
-
Дубенский
Захар Дубенский
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Кротов
Вячеслав Кротов