Шинник
мин
-
Хотеев
Станислав Хотеев
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
68
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Сухов
Александр Сухов
18'
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
53
Запасные
-
Полианчук
Олег Полианчук
-
Катульский
Алексей Катульский
-
Ребров
Артем Ребров
-
Ндри
Алли Ндри
-
Григорян
Роман Григорян
-
Щадин
Артем Щадин
-
Архипов
Антон Архипов
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
67
-
Чухлей
Андрей Чухлей
71
-
Бочков
Андрей Бочков
63'
90
-
Шатов
Олег Шатов
6'
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
83
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
62
Запасные
-
Печенкин
Павел Печенкин
-
Мусин
Леонид Мусин
-
Данцев
Александр Данцев
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Алейник
Олег Алейник