Динамо
мин
-
Герус
Роман Герус
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
12'
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
80
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
73
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
80
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Шляков
Евгений Шляков
-
Денисов
Александр Денисов
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Сорокин
Валерий Сорокин
-
Юнузович
Эдин Юнузович
Оренбург
мин
-
Дымов
Сергей Дымов
46
-
Иванов
Николай Иванов
73
-
Смыслов
Антон Смыслов
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Жданкин
Никита Жданкин
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Низовцев
Константин Низовцев
71'
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
46
-
Олейник
Александр Олейник
46
Запасные
-
Гаглоев
Александр Гаглоев
-
Баранов
Алексей Баранов
-
Пащенко
Сергей Пащенко
-
Грошев
Максим Грошев
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Малых
Андрей Малых
-
Скворцов
Александр Скворцов