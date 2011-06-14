Торпедо
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
74
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
29'
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Макиев
Валерий Макиев
63
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Фомин
Семен Фомин
58'
90
-
Семенов
Иван Семенов
69
-
Малышев
Валерий Малышев
81'
90
-
Делькин
Артем Делькин
83
Запасные
-
Низрюхин
Александр Низрюхин
-
Дубровин
Сергей Дубровин
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
-
Зимарев
Максим Зимарев
-
Петров
Александр Петров
-
Втюрин
Павел Втюрин
-
Гацко
Андрей Гацко
Химки
мин
-
Саджая
Эдик Саджая
85
-
Козко
Сергей Козко
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
53'
90
-
Логашов
Арсений Логашов
61
-
Земченков
Виктор Земченков
55
-
Шестаков
Игорь Шестаков
20'
90
-
Романенко
Владимир Романенко
79
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
-
Данишевский
Александр Данишевский
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Шпедт
Евгений Шпедт
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
-
Говоров
Андрей Говоров