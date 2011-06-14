Мордовия
мин
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Степанец
Павел Степанец
46
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
20'
90
-
Рогов
Максим Рогов
72
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
15'
46
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
80'
85
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Будников
Максим Будников
-
Дутов
Александр Дутов
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Майкич
Даниель Майкич
84
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
46
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Резников
Станислав Резников
63
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
56'
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
71
Запасные
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Завалий
Иван Завалий
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Терехов
Сергей Терехов
-
Алундерис
Видас Алундерис
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков