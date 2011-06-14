КАМАЗ
мин
-
Гараев
Марат Гараев
80
-
Мустафин
Рифат Мустафин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
36'
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Бреев
Сергей Бреев
65
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Коронов
Игорь Коронов
70'
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
12'
83
Запасные
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Сердюков
Сергей Сердюков
Торпедо
мин
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
43'
90
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
82
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Намашко
Александр Намашко
74
-
Рылов
Артур Рылов
71
-
Положани
Артим Положани
72'
90
Запасные
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Большаков
Денис Большаков
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Маскаев
Дмитрий Маскаев
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
-
Еркин
Александр Еркин