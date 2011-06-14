Луч
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
62
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
78
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Славнов
Роман Славнов
80
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Скобликов
Евгений Скобликов
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Котляров
Александр Котляров
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Алхазов
Александр Алхазов
Волгарь
мин
-
Першин
Артем Першин
90
-
Тонев
Никола Тонев
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90'
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
80
-
Антипенко
Александр Антипенко
44
Запасные
-
Печник
Андрей Печник
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Дубенский
Захар Дубенский
-
Волков
Максим Волков
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Кротов
Вячеслав Кротов