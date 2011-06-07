Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
83
-
Майкич
Даниель Майкич
90
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
64
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Терехов
Сергей Терехов
43
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Алундерис
Видас Алундерис
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
30'
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
63
Запасные
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Завалий
Иван Завалий
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Резников
Станислав Резников
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Плопа
Максим Плопа
-
Голубов
Дмитрий Голубов
Волгарь
мин
-
Тонев
Никола Тонев
90
-
Першин
Артем Першин
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Песегов
Евгений Песегов
53
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Мязин
Андрей Мязин
79
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Чебану
Илья Чебану
-
Локтионов
Роман Локтионов
-
Волков
Максим Волков
-
Дубенский
Захар Дубенский
-
Кротов
Вячеслав Кротов