Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
60
-
Шпедт
Евгений Шпедт
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Земченков
Виктор Земченков
90
-
Романенко
Владимир Романенко
67
-
Говоров
Андрей Говоров
90
Запасные
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
-
Саджая
Эдик Саджая
-
Козко
Сергей Козко
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
-
Мамтов
Хасан Мамтов
КАМАЗ
мин
-
Гараев
Марат Гараев
85
-
Мустафин
Рифат Мустафин
44'
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
64'
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Бреев
Сергей Бреев
73
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Коронов
Игорь Коронов
48'
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
79
Запасные
-
Пестряков
Сергей Пестряков
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Сердюков
Сергей Сердюков
-
Лукьянов
Иван Лукьянов