Факел
мин
-
Герасименко
Олег Герасименко
30
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Еремеев
Владимир Еремеев
71
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Шестаков
Дмитрий Шестаков
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
80
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Козлов
Андрей Козлов
67
Запасные
-
Бураков
Александр Бураков
-
Рустан
Дэнис Рустан
-
Асютин
Иван Асютин
-
Фаустов
Сергей Фаустов
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Аброскин
Александр Аброскин
Мордовия
мин
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Рогов
Максим Рогов
60
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
78
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
70
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Дутов
Александр Дутов
-
Герк
Анатолий Герк
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов