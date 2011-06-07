Оренбург
мин
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Пащенко
Сергей Пащенко
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Жданкин
Никита Жданкин
58
-
Малых
Андрей Малых
57
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Низовцев
Константин Низовцев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
32'
90
-
Кнежевич
Зоран Кнежевич
64
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
72
Запасные
-
Дымов
Сергей Дымов
-
Баранов
Алексей Баранов
-
Гаглоев
Александр Гаглоев
-
Лабутин
Антон Лабутин
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Андреев
Дмитрий Андреев
-
Олейник
Александр Олейник
Енисей
мин
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Федорив
Владимир Федорив
51'
82
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
78'
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
84
-
Чадов
Вячеслав Чадов
61'
90
-
Базанов
Алексей Базанов
4'
90
Запасные
-
Булат
Виктор Булат
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Синицын
Андрей Синицын
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Зимулька
Константин Зимулька
-
Ситдиков
Раис Ситдиков