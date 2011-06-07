Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
75
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
75
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Архипов
Антон Архипов
46
-
Саркисов
Артур Саркисов
90
Запасные
-
Катульский
Алексей Катульский
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Ндри
Алли Ндри
-
Григорян
Роман Григорян
-
Щадин
Артем Щадин
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
-
Дудченко
Константин Дудченко
Луч
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
87
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
55
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Скобликов
Евгений Скобликов
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Котляров
Александр Котляров
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Семочко
Дмитрий Семочко