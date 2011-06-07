Динамо
мин
-
Корнилов
Лев Корнилов
90
-
Мараховский
Виталий Мараховский
90
-
Герус
Роман Герус
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
58
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
78
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
60
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
Запасные
-
Костин
Михаил Костин
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Шляков
Евгений Шляков
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Денисов
Александр Денисов
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Юнузович
Эдин Юнузович
СКА-Хабаровск
мин
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
46
-
Мурнин
Андрей Мурнин
87
-
Запояска
Вячеслав Запояска
83'
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Луценко
Евгений Луценко
40'
46
-
Никифоров
Владислав Никифоров
79
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Андроник
Валерий Андроник
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Киселев
Антон Киселев
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Купчин
Антон Купчин