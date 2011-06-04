Торпедо
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
15
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
90
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
79
-
Васильев
Алексей Васильев
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Рылов
Артур Рылов
63
Запасные
-
Тыняный
Михаил Тыняный
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Большаков
Денис Большаков
-
Намашко
Александр Намашко
Волгарь
мин
-
Першин
Артем Першин
90
-
Перов
Андрей Перов
81
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Тонев
Никола Тонев
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
57
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
37
-
Мязин
Андрей Мязин
76
Запасные
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Песегов
Евгений Песегов
-
Дубенский
Захар Дубенский
-
Кротов
Вячеслав Кротов