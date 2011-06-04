Химки
мин
-
Саджая
Эдик Саджая
46
-
Козко
Сергей Козко
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Земченков
Виктор Земченков
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
72
-
Тюнин
Николай Тюнин
61
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Говоров
Андрей Говоров
51
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
-
Белоцерковский
Даниил Белоцерковский
-
Шпедт
Евгений Шпедт
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
Мордовия
мин
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Рогов
Максим Рогов
45'
75
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
56
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
13'
24'
46
-
Панченко
Кирилл Панченко
69'
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
58
Запасные
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Дутов
Александр Дутов
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
-
Дорохин
Павел Дорохин