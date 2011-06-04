Факел
мин
-
Герасименко
Олег Герасименко
61'
87
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Еремеев
Владимир Еремеев
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Шестаков
Дмитрий Шестаков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
-
Козлов
Андрей Козлов
90
Запасные
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Аброскин
Александр Аброскин
КАМАЗ
мин
-
Мустафин
Рифат Мустафин
78
-
Гараев
Марат Гараев
53
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Путилин
Сергей Путилин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Сагиров
Марат Сагиров
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
Запасные
-
Сердюков
Сергей Сердюков
-
Лукьянов
Иван Лукьянов