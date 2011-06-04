Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
65
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
69
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
90
-
Бочков
Андрей Бочков
78
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Семакин
Максим Семакин
71
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Печенкин
Павел Печенкин
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Новиков
Александр Новиков
-
Ятченко
Евгений Ятченко
Енисей
мин
-
Булат
Виктор Булат
65
-
Ковалев
Александр Ковалев
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
60
-
Сурнев
Роман Сурнев
70
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Коробкин
Валерий Коробкин
-
Чадов
Вячеслав Чадов