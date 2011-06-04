Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Сухов
Александр Сухов
67'
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
87
-
Григорян
Роман Григорян
46
-
Корытько
Владимир Корытько
46
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
62
-
Саркисов
Артур Саркисов
90
Запасные
-
Катульский
Алексей Катульский
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Архипов
Антон Архипов
-
Дудченко
Константин Дудченко
СКА-Хабаровск
мин
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
25'
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Луценко
Евгений Луценко
38'
84
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Живновицкий
Максим Живновицкий