Динамо
мин
-
Корнилов
Лев Корнилов
90
-
Герус
Роман Герус
90
-
Темников
Иван Темников
89'
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
64
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
72
-
Юнузович
Эдин Юнузович
63
Запасные
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Каньенда
Исо Каньенда
Луч
мин
-
Васильев
Дмитрий Васильев
38
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Славнов
Роман Славнов
52'
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
82
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Альмирон
Хавьер Альмирон