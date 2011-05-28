Енисей
мин
-
Булат
Виктор Булат
57
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
73
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
78
-
Сурнев
Роман Сурнев
66
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
90
Запасные
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
-
Чадов
Вячеслав Чадов
Динамо
мин
-
Герус
Роман Герус
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Димидко
Александр Димидко
75'
90
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Малоян
Артур Малоян
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
62
Запасные
-
Костин
Михаил Костин
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Денисов
Александр Денисов
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Сорокин
Валерий Сорокин
-
Каньенда
Исо Каньенда