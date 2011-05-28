Торпедо
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Фомин
Семен Фомин
76
-
Зимарев
Максим Зимарев
46
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Петров
Александр Петров
46
-
Малышев
Валерий Малышев
57
Запасные
-
Четверик
Григорий Четверик
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Втюрин
Павел Втюрин
-
Делькин
Артем Делькин
Оренбург
мин
-
Баранов
Алексей Баранов
77
-
Иванов
Николай Иванов
83
-
Щербо
Владимир Щербо
90
-
Пащенко
Сергей Пащенко
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Жданкин
Никита Жданкин
46
-
Низовцев
Константин Низовцев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Кнежевич
Зоран Кнежевич
90
-
Олейник
Александр Олейник
55
Запасные
-
Гаглоев
Александр Гаглоев
-
Дымов
Сергей Дымов
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Малых
Андрей Малых