Мордовия
мин
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Дутов
Александр Дутов
46
-
Дорохин
Павел Дорохин
46
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
67
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
71'
88'
90
Запасные
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Асеведо
Герсон Асеведо
Черноморец
мин
-
Абрамов
Алексей Абрамов
90
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
90
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
74
-
Бурмаков
Виталий Бурмаков
69
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Миносян
Артур Миносян
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
Запасные
-
Есиков
Павел Есиков
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Дорожкин
Денис Дорожкин