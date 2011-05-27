Волгарь
мин
-
Першин
Артем Першин
90
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
60
-
Тонев
Никола Тонев
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Чочиев
Виталий Чочиев
78
-
Мязин
Андрей Мязин
87'
90
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Дубенский
Захар Дубенский
-
Кротов
Вячеслав Кротов
Химки
мин
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Козко
Сергей Козко
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
84
-
Мицейка
Дариус Мицейка
22
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Земченков
Виктор Земченков
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Говоров
Андрей Говоров
39
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
-
Данишевский
Александр Данишевский
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников