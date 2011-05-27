СКА-Хабаровск
мин
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Яркин
Александр Яркин
46
-
Бырлов
Игорь Бырлов
46
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
46
-
Запояска
Вячеслав Запояска
62
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Мысин
Михаил Мысин
-
Андроник
Валерий Андроник
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Никифоров
Владислав Никифоров
Торпедо
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
90
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
67
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
79
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Васильев
Алексей Васильев
25'
88
-
Намашко
Александр Намашко
38
-
Рылов
Артур Рылов
90
Запасные
-
Тыняный
Михаил Тыняный
-
Чернышов
Игорь Чернышов
-
Стеклов
Вадим Стеклов
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов