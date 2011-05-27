Луч
мин
-
Жданов
Алексей Жданов
46
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
46
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
Запасные
-
Васильев
Дмитрий Васильев
-
Газинский
Юрий Газинский
-
Алхазов
Александр Алхазов
Балтика
мин
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
80
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Терехов
Сергей Терехов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
67
-
Голубов
Дмитрий Голубов
70
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
90
Запасные
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Завалий
Иван Завалий
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Майкич
Даниель Майкич