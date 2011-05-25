Енисей
мин
-
Гончаров
Станислав Гончаров
40'
68
-
Булат
Виктор Булат
64
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
36'
79
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
84
Запасные
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Чадов
Вячеслав Чадов
Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Сухов
Александр Сухов
13'
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Гуженда
Петр Гуженда
48
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Григорян
Роман Григорян
49
-
Корытько
Владимир Корытько
70
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
-
Саркисов
Артур Саркисов
90
Запасные
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Архипов
Антон Архипов
-
Дудченко
Константин Дудченко