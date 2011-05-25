Торпедо
мин
-
Трофимов
Андрей Трофимов
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Зинин
Илья Зинин
76
-
Петров
Александр Петров
70
-
Втюрин
Павел Втюрин
55
-
Малышев
Валерий Малышев
50'
90
-
Делькин
Артем Делькин
59
Запасные
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Четверик
Григорий Четверик
-
Зимарев
Максим Зимарев
-
Гацко
Андрей Гацко
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
85
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
90
Запасные
-
Сикимич
Предраг Сикимич