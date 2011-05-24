Волгарь
мин
-
Першин
Артем Першин
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Тонев
Никола Тонев
30'
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
60
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
26
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Мязин
Андрей Мязин
76
Запасные
-
Перов
Андрей Перов
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Кротов
Вячеслав Кротов
Факел
мин
-
Фаустов
Сергей Фаустов
90
-
Кликин
Максим Кликин
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
90
-
Черкес
Александр Черкес
90
-
Логуа
Ираклий Логуа
61
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
74
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
Запасные
-
Аброскин
Александр Аброскин
-
Козлов
Андрей Козлов