СКА-Хабаровск
мин
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Яркин
Александр Яркин
46
-
Бырлов
Игорь Бырлов
77
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
71
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
38'
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Киселев
Антон Киселев
-
Никифоров
Владислав Никифоров
Балтика
мин
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
64
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Терехов
Сергей Терехов
87
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
68'
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
67
Запасные
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Завалий
Иван Завалий
-
Майкич
Даниель Майкич
-
Роденков
Юрий Роденков