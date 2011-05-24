Луч
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
40
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Свежов
Виктор Свежов
67
-
Славнов
Роман Славнов
53
-
Алхазов
Александр Алхазов
90
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Васильев
Дмитрий Васильев
-
Дубровин
Юрий Дубровин
Торпедо
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
81
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
83
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Васильев
Алексей Васильев
36'
45'
90
-
Намашко
Александр Намашко
90
-
Рылов
Артур Рылов
90
Запасные
-
Стеклов
Вадим Стеклов
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
-
Положани
Артим Положани