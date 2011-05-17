Химки
мин
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
26'
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Шпедт
Евгений Шпедт
45
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Земченков
Виктор Земченков
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
22'
46
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
72
Запасные
-
Данишевский
Александр Данишевский
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
-
Говоров
Андрей Говоров
Торпедо
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
90
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
90
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
46
-
Хозин
Владимир Хозин
76'
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
71
-
Васильев
Алексей Васильев
62
-
Намашко
Александр Намашко
90
-
Рылов
Артур Рылов
10'
76
Запасные
-
Тыняный
Михаил Тыняный
-
Большаков
Денис Большаков
-
Маскаев
Дмитрий Маскаев
-
Положани
Артим Положани