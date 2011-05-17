Факел
мин
-
Бураков
Александр Бураков
71
-
Рустан
Дэнис Рустан
46
-
Герасименко
Олег Герасименко
30'
90
-
Кликин
Максим Кликин
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Черкес
Александр Черкес
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Васильев
Сергей Васильев
46
-
Хабаров
Сергей Хабаров
73
-
Козлов
Андрей Козлов
90
Запасные
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Шестаков
Дмитрий Шестаков
-
Егоров
Сергей Егоров
Балтика
мин
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
80
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Терехов
Сергей Терехов
67
-
Крючков
Владислав Крючков
40
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
20'
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
25'
67'
88
Запасные
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Алундерис
Видас Алундерис
-
Роденков
Юрий Роденков