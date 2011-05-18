Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
66
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Рашевский
Сергей Рашевский
55
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
37
Запасные
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Бочков
Андрей Бочков
-
Заболотный
Антон Заболотный
КАМАЗ
мин
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Путилин
Сергей Путилин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Сагиров
Марат Сагиров
90
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Бреев
Сергей Бреев
73
-
Друзин
Алексей Друзин
88
-
Коронов
Игорь Коронов
70'
81
-
Кобялко
Антон Кобялко
20'
34'
76
Запасные
-
Мустафин
Рифат Мустафин
-
Гараев
Марат Гараев
-
Кожанов
Олег Кожанов
-
Сердюков
Сергей Сердюков