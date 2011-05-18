Оренбург
мин
-
Дымов
Сергей Дымов
90
-
Смыслов
Антон Смыслов
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
20
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Жданкин
Никита Жданкин
46
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Канаев
Михаил Канаев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Кнежевич
Зоран Кнежевич
62
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
59
Запасные
-
Гаглоев
Александр Гаглоев
-
Иванов
Николай Иванов
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Низовцев
Константин Низовцев
Мордовия
мин
-
Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Танделов
Эльбрус Танделов
72
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
52'
82
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
74
Запасные
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Герк
Анатолий Герк