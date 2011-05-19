Динамо
мин
-
Мараховский
Виталий Мараховский
90
-
Герус
Роман Герус
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
46
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
75
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
46
-
Малоян
Артур Малоян
90
Запасные
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Каньенда
Исо Каньенда
-
Юнузович
Эдин Юнузович
Торпедо
мин
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
83
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Петров
Александр Петров
64
-
Семенов
Иван Семенов
36
-
Малышев
Валерий Малышев
65
-
Делькин
Артем Делькин
0'
90
Запасные
-
Четверик
Григорий Четверик
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Втюрин
Павел Втюрин
-
Гацко
Андрей Гацко