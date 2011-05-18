Енисей
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
7'
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
72
-
Сурнев
Роман Сурнев
45'
64
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
55
Запасные
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Булат
Виктор Булат
-
Зимулька
Константин Зимулька
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
Луч
мин
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Газинский
Юрий Газинский
25
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
42'
90
-
Свежов
Виктор Свежов
68
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
89
Запасные
-
Васильев
Дмитрий Васильев
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
-
Дубровин
Юрий Дубровин