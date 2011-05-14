Химки
мин
-
Данишевский
Александр Данишевский
34
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Земченков
Виктор Земченков
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
54
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
Запасные
-
Саджая
Эдик Саджая
-
Мамтов
Хасан Мамтов
Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
48
-
Резников
Станислав Резников
85
-
Завалий
Иван Завалий
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
34'
66
Запасные
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Голубов
Дмитрий Голубов
-
Роденков
Юрий Роденков