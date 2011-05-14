Факел
мин
-
Янкаускас
Эдгарас Янкаускас
37
-
Герасименко
Олег Герасименко
90
-
Кликин
Максим Кликин
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Черкес
Александр Черкес
90
-
Логуа
Ираклий Логуа
75
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Шестаков
Дмитрий Шестаков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
76
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
Запасные
-
Еремеев
Владимир Еремеев
-
Васильев
Сергей Васильев
-
Козлов
Андрей Козлов
Торпедо
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
59
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
90
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Васильев
Алексей Васильев
90
-
Намашко
Александр Намашко
90
-
Рылов
Артур Рылов
68
Запасные
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
-
Положани
Артим Положани