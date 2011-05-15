Черноморец
мин
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
56
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
26'
74'
90
-
Бурмаков
Виталий Бурмаков
79
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Миносян
Артур Миносян
90
-
Балов
Рустам Балов
73
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
76'
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Одиноких
Глеб Одиноких
Волгарь
мин
-
Першин
Артем Першин
37
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
66
-
Тузовский
Роман Тузовский
82
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
66
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Тонев
Никола Тонев
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Кротов
Вячеслав Кротов