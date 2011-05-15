Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
81
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
21
-
Шатов
Олег Шатов
77
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
46
Запасные
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Чухлей
Андрей Чухлей
-
Семакин
Максим Семакин
-
Сикимич
Предраг Сикимич
Мордовия
мин
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Рогов
Максим Рогов
63
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
46
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
67
Запасные
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Герк
Анатолий Герк
-
Панченко
Кирилл Панченко