Оренбург
мин
-
Савенас
Мантас Савенас
46
-
Дымов
Сергей Дымов
90
-
Смыслов
Антон Смыслов
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
82
-
Малых
Андрей Малых
61
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Низовцев
Константин Низовцев
46
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Канаев
Михаил Канаев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
Запасные
-
Гаглоев
Александр Гаглоев
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Олейник
Александр Олейник
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
КАМАЗ
мин
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Путилин
Сергей Путилин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Сагиров
Марат Сагиров
86
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Друзин
Алексей Друзин
75
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
69
Запасные
-
Мустафин
Рифат Мустафин
-
Бреев
Сергей Бреев
-
Кожанов
Олег Кожанов